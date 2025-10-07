ПВО сбила 184 украинских дрона над Россией за ночь

Средства противоздушной обороны прошедшей ночью перехватили и уничтожили 184 украинских беспилотника самолетного типа над 14 российскими регионами и Черным морем. Об этом сообщает Минобороны России.

Наибольшее количество БПЛА российские военные сбили над Курской областью – 62, Белгородской и Нижегородской областями – 31 и 30 соответственно.

Кроме того, 18 дронов нейтрализовано над Воронежской областью, шесть – над Липецкой, пять – над Калужской, четыре – над Тульской областями. Еще по три беспилотника ликвидировано над Ростовской и Рязанской областями, по два – над Брянской, Орловской областями и Крымом. Над Московским регионом обезврежено два дрона, один из которых летел на Москву. Один БПЛА сбили над Вологодской областью.

Помимо этого, 13 вражеских беспилотников уничтожено над акваторией Черного моря.

В Воронежской области, по данным губернатора Александра Гусева, в одном из муниципалитетов обломками беспилотника повреждены остекление и сети котельной. Обошлось без пострадавших.

В Ельце Липецкой области обломками БПЛА повреждены автомобиль и остекление частного дома, никто не пострадал, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщал, что система ПВО сбила БПЛА над Старым Осколом. В результате падения обломков в многоквартирном доме выбиты окна в 15 квартирах, осколками посечены 20 автомобилей. Пострадавших нет.

Власти Тульской, Брянской, Калужской, Рязанской и Ростовской областей сообщили об отсутствии пострадавших и последствий на земле.

Москва, Наталья Петрова

