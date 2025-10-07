Над Черным морем уничтожили еще 9 дронов ВСУ

Средства ПВО российской армии утром уничтожили еще девять украинских беспилотников самолетного типа над Черным морем. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Дроны были ликвидированы в период с 8:00 мск до 11:00 мск.

Ранее сообщалось, что утром аэропорты Сочи и Геленджика приостановили работу в целях безопасности полетов. В настоящее время ограничения в воздушных гаванях сняли, информирует Росавиация.

Также сообщалось, что в Новороссийске объявлялась угроза атаки БПЛА.

Напомним, по данным Минобороны РФ, с 07:00 до 08:00 мск над акваторией Черного моря были сбиты 16 украинских дронов. За ночь система уничтожила 184 украинских беспилотника над российскими регионами, из них 13 нейтрализовали над Черным морем.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube