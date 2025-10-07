В Тульской области мужчина избил пациентов в больнице

В Тульской области мужчина устроил бойню в больнице. Трое пострадавших находятся в реанимации. Об этом сообщили в региональном управлении СКР.

Инцидент произошел в одном из отделений больницы в городе Ефремове, где мужчина находился на стационарном лечении. Он вооружился металлической трубой и избил ею других пациентов по голове.

Сотрудники медучреждения остановили злоумышленника. В общей сложности пострадали три пациента, они находятся в реанимации.

Уголовное дело возбуждено по статье о покушении на убийство. Следователями назначена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза для установления вменяемости нападавшего.

Тула, Зоя Осколкова

