Среда, 8 октября 2025, 08:48 мск

Над регионами России за ночь уничтожили 53 украинских дрона

За прошедшую ночь средствами противоздушной обороны уничтожены 53 украинских беспилотника самолетного типа над девятью регионами России. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Большинство перехваченных дронов пришлось на Белгородскую область – 28. Еще 11 БПЛА сбили над Воронежской областью, шесть – над Ростовской, по два – над Брянской и Курской областями. По одному беспилотнику ликвидировали в Липецкой, Тамбовской, Смоленской и Нижегородской областях.

В Ростовской области при отражении воздушной атаки загорелась трава на территории предприятия в Сальском районе, сообщил глава региона Юрий Слюсарь. Пожар на площади 100 «квадратов» оперативно потушили, пострадавших нет, уточнил он.

В Брянской, Воронежской, Липецкой, Смоленской областях, по данным местных властей, обошлось без пострадавших и разрушений.

Москва, Наталья Петрова

