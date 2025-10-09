В Ростовской области из-за атаки дронов ВСУ повреждены жилые дома и автомобили

В Матвеево-Курганском районе Ростовской области силы противоздушной обороны уничтожили три украинских беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

По его данным, в поселке Матвеев Курган повреждено остекление, фасады и кровля нескольких жилых домов, а также пять автомобилей. Информация о пострадавших уточняется.

Надо отметить, что Ростовская область уже второй раз с начала суток подверглась воздушной атаке ВСУ. Утром силы ПВО уничтожили вражеский БПЛА в Родионово-Несветайском районе. Беспилотник упал во двор частного дома, в результате повреждены фасад здания, остекление и входная дверь. Возгорание во дворе было оперативно потушено. Еще в одном доме разбиты стекла в окнах. Никто не пострадал.

Ростов-на-Дону, Наталья Петрова

