Подпишись на каналы
Четверг, 9 октября 2025, 21:03 мск

В горах Абхазии микроавтобус с туристами съехал с дороги, есть погибший и пострадавшие

На горной территории Абхазии произошло дорожно-транспортное происшествие с экскурсионным микроавтобусом, в котором находились туристы из Ставропольского края. Как сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров, в результате аварии есть погибший и раненые.

«Среди пассажиров есть погибший. С пострадавшими работают медики. Трое получили помощь на месте, четверо госпитализированы в медучреждение республики», – уточнил глава региона в своем телеграм-канале.

«Пока у нас нет полной информации о произошедшем. Работаем, чтобы получить эти данные», – добавил Владимиров.

Сухум, Анастасия Смирнова

