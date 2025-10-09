В горах Абхазии микроавтобус с туристами съехал с дороги, есть погибший и пострадавшие

На горной территории Абхазии произошло дорожно-транспортное происшествие с экскурсионным микроавтобусом, в котором находились туристы из Ставропольского края. Как сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров, в результате аварии есть погибший и раненые.
«Среди пассажиров есть погибший. С пострадавшими работают медики. Трое получили помощь на месте, четверо госпитализированы в медучреждение республики», – уточнил глава региона в своем телеграм-канале.
«Пока у нас нет полной информации о произошедшем. Работаем, чтобы получить эти данные», – добавил Владимиров.
Сухум, Анастасия Смирнова
