Ночью над Россией сбили 23 украинских дрона

Прошедшей ночью средствами противоздушной обороны на территорией России 23 уничтожены украинских беспилотника самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, 10 дронов нейтрализовано над Белгородской областью, три – над Брянской областью. Еще 10 беспилотников ликвидировано над акваторией Черного моря.

Брянский губернатор Александр Богомаз сообщил, что при отражении воздушной атаки пострадавших и разрушений нет. «Оперативные и экстренные службы работают на местах», – написал он в своем телеграмм-канале.

Москва, Наталья Петрова

