российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 10 октября 2025, 09:21 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Ночью над Россией сбили 23 украинских дрона

Прошедшей ночью средствами противоздушной обороны на территорией России 23 уничтожены украинских беспилотника самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, 10 дронов нейтрализовано над Белгородской областью, три – над Брянской областью. Еще 10 беспилотников ликвидировано над акваторией Черного моря.

Брянский губернатор Александр Богомаз сообщил, что при отражении воздушной атаки пострадавших и разрушений нет. «Оперативные и экстренные службы работают на местах», – написал он в своем телеграмм-канале.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

В рубриках

Центр России, Россия, Скандалы и происшествия,