Ночью над Россией сбили 23 украинских дрона

Прошедшей ночью средствами противоздушной обороны на территорией России 23 уничтожены украинских беспилотника самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Как уточнили в ведомстве, 10 дронов нейтрализовано над Белгородской областью, три – над Брянской областью. Еще 10 беспилотников ликвидировано над акваторией Черного моря.
Брянский губернатор Александр Богомаз сообщил, что при отражении воздушной атаки пострадавших и разрушений нет. «Оперативные и экстренные службы работают на местах», – написал он в своем телеграмм-канале.
Москва, Наталья Петрова
© 2025, РИА «Новый День»