За ночь над Россией сбили 42 дрона ВСУ, пострадал один человек

Силы противоздушной обороны в ночь на субботу уничтожили 42 украинских беспилотника самолетного типа над шестью российскими региона. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, большинство дронов сбито над Волгоградской областью – 19. Над территорией Ростовской области ликвидировали 15 БПЛА. Еще три беспилотника нейтрализовано в Ульяновской области, по два – в Воронежской области и Башкирии и один – в Саратовской области.

В Волгограде в результате падения обломков БПЛА частично выбиты стекла в трех многоквартирных домах, зданиях школы и детского сада, пострадал один человек. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. «Врачи оказывают медицинскую помощь мужчине пенсионного возраста, получившему ранения осколками оконного стекла, – угрозы для жизни нет», – написал он в своем телеграм-канале.

На месте падения обломков работают профильные службы, добавил глава региона. Для жильцов пострадавших квартир будет организован пункт временного размещения.

В Ростовской и Воронежской областях, по данным глав регионов, обошлось без пострадавших и последствий на земле.

Добавим, аэропорты Волгограда, Казани и Нижнекамска, по информации Росавиации, возобновили обслуживание рейсов после снятия ограничений, которые вводились ночью на фоне угрозы атаки БПЛА.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube