Московская школьница сожгла квартиру, когда вскрывала сейф по указанию мошенников

В Москве 16-летняя девочка-подросток случайно устроила пожар в квартире, когда по указанию мошенников пыталась болгаркой вскрыть родительский сейф. Об этом сообщает столичная прокуратура.

Возгорание произошло в квартире жилого дома на улице Коненкова на северо-востоке столицы. Незадолго до этого школьнице позвонил неизвестный и сообщил, что ей пришла посылка и для получения нужно сообщить код из смс. После этого ей снова позвонили телефонные мошенники и, выдавая себя за полицейских, начали угрожать привлечением родителей к уголовной ответственности. Аферисты заставили девочку установить на мобильный телефон в режиме видеоконференции и под их контролем найти деньги родителей.

«После обнаружения дома 105 тысяч рублей и закрытого сейфа, по указанию злоумышленников несовершеннолетняя купила в магазине болгарку и, вернувшись домой, начала спиливать петлю от сейфа, после чего произошло возгорание. Девочка была госпитализирована, в настоящее время ей оказывается необходимая медицинская помощь», – сообщило надзорное ведомство.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В прокуратуре призвали родителей рассказать детям об уловках мошенников и объяснить, что нужно сообщать взрослым обо всех подозрительных звонках и просьбах, поступивших от незнакомцев, в том числе финансового характера. Детям также следует объяснить, что сотрудники правоохранительных органов и госорганов никогда не будут требовать по телефону устанавливать приложения на телефон, общаться по видеосвязи, тайно менять место жительства, присылать фото квартиры, проводить «онлайн-обыски» передавать деньги курьерам.

Ведомство рекомендовало детям сразу прекратить разговор с незнакомцами и рассказать обо всем родителям.

Москва, Наталья Петрова

