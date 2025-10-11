В Курской области при атаке дронов ВСУ один человек погиб и двое ранены

Один человек погиб и двое ранены при атаке украинских беспилотников в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

По его данным, в деревне Бирюковка Большесолдатского района дрон ударил по грузовику, 58-летний водитель погиб на месте.

Кроме того, семейная пара пострадала при атаке БПЛА на автомобиль на трассе Рыльск – Дурово. Как уточнил глава региона, 42-летняя женщина получила ранения средней степени тяжести и доставлена в Курскую областную больницу. Ей оказывается вся необходимую помощь. Муж пострадавшей получил незначительные травмы, будет лечиться амбулаторно.

Хинштейн призвал жителей региона воздержаться от поездок в приграничные районы, пока там не будет безопасно.

Курск, Наталья Петрова

