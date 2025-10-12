Над тремя регионами России за ночь сбили 32 украинских дрона

Средства противоздушной обороны в ночь на воскресенье уничтожили 32 украинских беспилотника самолетного типа над тремя регионами России. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По 15 дронов были нейтрализованы над Белгородской и Брянской областями, еще два БПЛА сбили в Смоленской области.

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщал, что атаке беспилотников ВСУ подвергся Белгородский район. По предварительной информации, никто не пострадал. В поселке Северный в результате взрыва сбитого БПЛА в четырех частных домах выбиты окна, посечены фасады и заборы. Также повреждены пять легковых автомобилей и одна единица спецтехники, уточнил глава региона.

В Брянской и Смоленской областях, по данным властей, пострадавших и разрушений нет.

Москва, Наталья Петрова

