Три мирных жителя ранены после атаки дрона ВСУ в Курской области

Три жителя Беловского района Курской области, в том числе подросток, получили ранения в результате атаки украинского беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

По его данным, у 15-летнего школьника минно-взрывная травма, слепые осколочные ранения левой кисти и обеих ног. У 57-летней женщины осколочные ранения. Еще один пострадавший – 47-летний мужчина – в тяжелом состоянии доставлен в больницу. Врачи борются за его жизнь.

Напомним, поздно вечером в субботу при атаке украинский FPV-дрона в селе Нижнемахово Суджанского района погиб 81-летний пенсионер, сообщал губернатор. Беспилотник ударил по мотоциклу, на котором ехал пожилой мужчина. От полученных ранений он скончался на месте.

