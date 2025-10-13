Над Крымом за час сбили 16 украинских дронов

Средства ПВО перехватили и уничтожили 16 украинских беспилотников самолетного типа над территорией Крыма. Об этом сообщило Минобороны России.

Дроны были нейтрализованы в период с 07:00 до 08:00 мск, уточнили в ведомстве. О последствиях на земле информации не поступало.

Напомним, в ночь на понедельник, 13 октября, российские военные ликвидировали 103 украинских БПЛА над российскими регионами, из них 40 – над Крымом.

Власти Крыма сообщали, что после атаки дрона ВСУ начался пожар на нефтебазе в Феодосии. По словам главы республики Сергея Аксенова, никто не пострадал, на месте работают все профильные службы.

Москва, Наталья Петрова

