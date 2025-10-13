Пожар на нефтебазе и двое пострадавших: над Россией сбили 103 дрона ВСУ

Российские средства противоздушной обороны прошедшей ночью отразили массированную атаку украинских беспилотников на регионы. По данным Минобороны, всего было уничтожено 103 дрона над пятью субъектами РФ, а также над Черным и Азовским морями. В Ростовской области при атаке БПЛА пострадали два человека. В Крыму загорелась нефтебаза.

Как уточнили в ведомстве, больше всего дронов военные сбили над Крымом – 40, еще 26 БПЛА ликвидированы над Астраханской областью, 14 – над Ростовской. По одному беспилотнику нейтрализовано в Белгородской области и Калмыкии. Кроме того, 19 БПЛА перехвачено над акваторией Черного моря и два – над Азовским морем.

В Ростовской области из-за падения дрона на частный жилой дом в Белой Калитве ранения получили два человека, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. В доме разрушена крыша и возник пожар, который уже ликвидировали. Кроме того, в еще нескольких домах в Белой Калитве и хуторе Полтава Чертковского района повреждены стекла. По данным губернатора, система ПВО перехватила беспилотники в пяти районах региона.

В Крыму после удара дрона ВСУ возник пожар на нефтебазе в Феодосии, сообщил глава РК Сергей Аксенов. Обошлось без пострадавших. На месте происшествия работают все профильные службы, уточнил он.

Власти остальных регионов ночные атаки не комментарировали.

Добавим, что, по информации Росавиации, аэропорты Астрахани, Волгограда, Геленджика и Краснодара возобновили обслуживание рейсов после снятия ограничений, которые вводились ночью в целях обеспечения безопасности полетов.

Москва, Наталья Петрова

