Россия опровергла технические неполадки у подлодки, всплывшей у берега Франции

У подлодки, которую ранее заметили у берегов Франции, не зафиксировано технических неисправностей. Об этом сообщила пресс-служба Черноморского флота.
Ранее Морское командование НАТО заявило, что российская дизель-электрическая подводная лодка Б-261 «Новороссийск», вооруженная ракетами «Калибр», была вынуждена всплыть у берегов французской Бретани из-за возникшей технической неисправности.
«В настоящее время экипаж подводной лодки осуществляет плановый межфлотский переход после завершения выполнения задач в составе постоянного оперативного соединения Военно-морского флота России в Средиземном море», – сообщили в пресс-службе ЧФ.
В Черноморском флоте напомнили, что в соответствии с международными правилами судоходства проход подводных лодок через проливную зону Ла-Манш осуществляется исключительно в надводном положении.
Москва, Зоя Осколкова
© 2025, РИА «Новый День»