Россия опровергла технические неполадки у подлодки, всплывшей у берега Франции

У подлодки, которую ранее заметили у берегов Франции, не зафиксировано технических неисправностей. Об этом сообщила пресс-служба Черноморского флота.

Ранее Морское командование НАТО заявило, что российская дизель-электрическая подводная лодка Б-261 «Новороссийск», вооруженная ракетами «Калибр», была вынуждена всплыть у берегов французской Бретани из-за возникшей технической неисправности.

«В настоящее время экипаж подводной лодки осуществляет плановый межфлотский переход после завершения выполнения задач в составе постоянного оперативного соединения Военно-морского флота России в Средиземном море», – сообщили в пресс-службе ЧФ.

В Черноморском флоте напомнили, что в соответствии с международными правилами судоходства проход подводных лодок через проливную зону Ла-Манш осуществляется исключительно в надводном положении.

Москва, Зоя Осколкова

