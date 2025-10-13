Военные НАТО увидели «российскую подлодку» у берегов Франции

В НАТО заявили об обнаружении российской подводной лодки у берегов Франции. Морское командование альянса утверждает, что субмарина поднялась на поверхность.

Подлодку зафиксировали у берегов французской Бретани 9 октября. Отмечается, что российская дизель-электрическая подводная лодка Б-261 «Новороссийск», вооруженная ракетами «Калибр», была вынуждена всплыть из-за возникшей технической неисправности.

Представители военного блока подчеркнули, что ситуация на море находится под полным контролем. Силы альянса готовы обеспечить безопасность и защиту при необходимости.

В мае военные Великобритании заметили российскую подводную лодку «Краснодар» при входе в пролив Ла-Манш у побережья Франции. Тогда субмарина возвращалась в РФ из восточного Средиземноморья.

Париж, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube