российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 13 октября 2025, 08:52 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Военные НАТО увидели «российскую подлодку» у берегов Франции

Фото: Pixabay

В НАТО заявили об обнаружении российской подводной лодки у берегов Франции. Морское командование альянса утверждает, что субмарина поднялась на поверхность.

Подлодку зафиксировали у берегов французской Бретани 9 октября. Отмечается, что российская дизель-электрическая подводная лодка Б-261 «Новороссийск», вооруженная ракетами «Калибр», была вынуждена всплыть из-за возникшей технической неисправности.

Представители военного блока подчеркнули, что ситуация на море находится под полным контролем. Силы альянса готовы обеспечить безопасность и защиту при необходимости.

В мае военные Великобритании заметили российскую подводную лодку «Краснодар» при входе в пролив Ла-Манш у побережья Франции. Тогда субмарина возвращалась в РФ из восточного Средиземноморья.

Париж, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

Метки / Европа

В Риме закрылось легендарное кафе, где Гоголь писал «Мертвые души» / Брюссель: Канада и Британия поддержат планы ЕС направить российские активы Киеву / В небе над Эстонией зафиксировали неопознанный беспилотник / Сербия оказала гуманитарную помощь Курской области почти на 500 млн рублей / Брюссель организует расследование о венгерском шпионаже в Еврокомиссии / Европарламент отказался отправлять фон дер Ляйен в отставку / Послы стран ЕС согласовали план по отказу от энергоносителей из России / В Париже у резиденции премьер-министра прогремел взрыв

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Европа, В мире, Россия, Европа,