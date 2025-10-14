В России за ночь сбили 40 украинских беспилотников

Силы противоздушной обороны в течение ночи перехватили и уничтожили 40 украинских беспилотников самолетного типа над шестью российскими регионами и Черным морем. Об этом сообщило Минобороны России.

По данным ведомства, 17 дронов сбили над Белгородской областью, 12 – над Воронежской, по три – над Нижегородской областью и акваторией Черного моря. По два БПЛА нейтрализовали над Тамбовской областью и Крымом, еще один – в Курской области.

Воронежский губернатор Александр Гусев сообщил об отсутствии пострадавших и разрушений. Власти других регионов ночные атаки пока не комментировали.

Добавим, в аэропорту Нижнего Новгорода сняли ограничения на прием и выпуск самолетов, которые вводились ночью на фоне атаки БПЛА.

Москва, Наталья Петрова

