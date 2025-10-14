В Нижегородской области при атаке БПЛА поврежден энергообъект

При отражении атаки украинского БПЛА в Нижегородской области получил повреждение объект энергетики. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин, уточнив, что никто не пострадал.

«В результате падения обломков получил повреждение один объект энергетики, что привело к кратковременному отключению электроэнергии», – написал он в своем телеграмм-канале.

По данным главы региона, к настоящему моменту электроснабжение восстановлено, на месте инцидента работают специалисты.

Минобороны России сообщало, что за прошедшую ночь силы ПВО уничтожили над российскими регионами 40 дронов ВСУ, из них три сбили в Нижегородской области.

Нижний Новгород, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube