Украинские дроны убили женщину и ранили мужчину в Курской области

Беловский район Курской области подвергся атаке украинских FPV-дронов, в результате которой погибла 46-летняя женщина и ранен мужчина. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем телеграмм-канале.

По его словам, в селе Белица БПЛА ударил по автомобилю Lada Grant, в результате погибла женщина 1979 года рождения.

В селе Песчаное из-за атаки дрона ранения получил 49-летний мужчина. Он самостоятельной обратился за медицинской помощью в больницу, угрозы его жизни нет, уточнил глава региона.

Хинштейн призвал жителей приграничных районов не пренебрегать мерами безопасности.

Курск, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

