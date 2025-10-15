Система ПВО за ночь перехватила 59 вражеских дронов

Минувшей ночью средства противовоздушной обороны сбили 59 боевых беспилотников, запущенных с территории Украины. По предварительным данным, пострадавших нет.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 59 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – сообщили в Минобороны РФ.

17 БПЛА сбили над территорией Ростовской области, 12 – над Волгоградской областью, 11 – над Белгородской, девять – над Воронежской, четыре – над Крымом, три – над акваторией Черного моря, по одному – над территориями Брянской, Курской и Орловской областей.

Как сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, в результате падения обломков дрона в поселке Кирова Светлоярского района повреждены четыре частных домовладения. «Пострадавших нет», – отметил глава региона.

В других подвергшихся ночной атаке субъектах о последствиях не сообщалось. На местах работают оперативные службы.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

