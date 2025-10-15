В Туапсе объявили угрозу атаки безэкипажных катеров ВСУ

В Туапсинском районе Краснодарского края объявлена угроза атаки украинских безэкипажных катеров. Жителей попросили покинуть прибрежную зону. Об этом сообщил глава муниципалитета Сергей Бойко.

«В акватории Черного моря возможно появление безэкипажных катеров. Убедительная просьба покинуть прибрежную полосу!», – написал он в своем телеграм-канале.

Минобороны России ранее сообщило, что за прошедшую ночь над восемью российскими регионами и акваторией Черного моря было уничтожено 59 украинских дронов.

Туапсе, Наталья Петрова

