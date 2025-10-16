Пожар на подстанции и обесточенные населенные пункты: над Россией сбили 51 дрон ВСУ

Средства противоздушной обороны в ночь на четверг, 16 октября, перехватили и уничтожили 51 украинский беспилотник самолетного типа над восемью регионами России, а также над Черным и Азовским морями. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, 12 дронов сбили над Саратовской областью, 11 – над Волгоградской, 8 – над Ростовской областями. Шесть БПЛА нейтрализовано над Крымом, по четыре – над Брянской и Воронежской областями, три – в Белгородской области. По одному беспилотники ликвидировано над Курской областью, акваторией Черного и Азовского морей.

В Волгоградской области отражена массированная атака дронов на объекты энергетической инфраструктуры региона, сообщил глава региона Андрей Бочаров. В Новониколаевском районе из-за падения обломков БПЛА загорелась подстанция ЛЭП. Возгорание оперативно ликвидируется пожарными, отметил губернатор. Кроме того, нарушено электроснабжение прилегающих к подстанции населенных пунктов, ведутся восстановительные работы. «Повреждений жилых строений и пострадавших нет», – уточнил глава региона.

В Воронежской области, по данным губернатора Александра Гусева, несколько населенных пунктов остаются без света из-за налета БПЛА. Ведутся аварийные работы после отражения атаки дронов в соседнем регионе, уточнил он. «По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

В Брянской и Ростовской областях, по информации глав регионов, обошлось без пострадавших и последствий на земле

