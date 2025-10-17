российское информационное агентство 18+

Пятница, 17 октября 2025

За ночь средства ПВО перехватили более 60 дронов

Минувшей ночью средства противовоздушной обороны сбили 61 вражеский беспилотник. По предварительным данным, пострадавших нет. Оперативные службы работают на местах.

«В течение прошедшей ночи в период с 23.00 16 октября до 7.00 17 октября дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 61 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», – сообщили в Минобороны.

32 БПЛА сбили над Крымом, 13 – над территорией Ростовской области, шесть – над акваторией Черного моря, пять – над Брянской областью, по два – над территориями Тульской области и Московского региона, один – над Курской областью.

Как сообщают власти подвергшихся ночной атаке регионов, пострадавших в результате налета нет. В Ростовской области повреждения получили ограждение и дом на частном подворье в хуторе Киселево Красносулинского района. «Информация о последствиях уточняется», – сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

