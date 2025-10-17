За ночь средства ПВО перехватили более 60 дронов

Минувшей ночью средства противовоздушной обороны сбили 61 вражеский беспилотник. По предварительным данным, пострадавших нет. Оперативные службы работают на местах.

«В течение прошедшей ночи в период с 23.00 16 октября до 7.00 17 октября дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 61 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», – сообщили в Минобороны.

32 БПЛА сбили над Крымом, 13 – над территорией Ростовской области, шесть – над акваторией Черного моря, пять – над Брянской областью, по два – над территориями Тульской области и Московского региона, один – над Курской областью.

Как сообщают власти подвергшихся ночной атаке регионов, пострадавших в результате налета нет. В Ростовской области повреждения получили ограждение и дом на частном подворье в хуторе Киселево Красносулинского района. «Информация о последствиях уточняется», – сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube