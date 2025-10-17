В 11 регионах России раскрыли сеть терминалов для работы мошенников

Полицейские раскрыли сеть терминалов пропуска трафика, которая использовалась для совершения различных преступлений, таких как лжеминирования и телефонное мошенничество. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Ликвидирована сеть абонентских терминалов пропуска трафика, которая использовалась в преступных целях. Предварительно установлено, что коммуникационная система функционировала на территории 11 субъектов», – говорится в сообщении.

Отмечается, что руководили сетью кураторы из-за рубежа. Они через мессенджер предлагали россиянам работу якобы в сфере технической поддержки малого бизнеса. Соискателям передавали абонентские терминалы, работающие либо с помощью сим-карт, либо дистанционно, которые позволяли зарубежным мошенникам анонимно звонить с номеров российских операторов связи, чтобы совершать телефонные мошенничества и делать ложные сообщения об актах терроризма.

В ходе обысков правоохранители обнаружили 13 единиц сетевого оборудования, более 10 тысяч сим-карт и другие предметы. Часть изъятых сим-карт проходят как улики по 30 уголовным делам по статьями 159 УК РФ («мошенничество») и 207 УК РФ («заведомо ложное сообщение об акте терроризма»).

Задержаны 11 человек. «Рассматривается вопрос о дополнительной квалификации действий задержанных операторов в соответствии со статьей 274.3 УК РФ «Незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции». Также проводится проверка правомерности оформления изъятых сим-карт», – заключила Волк.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

