Задержан зампред правительства Ивановской области по делу о взятке

В Ивановской области задержан заместитель председателя регионального правительства – директор департамента здравоохранения Антон Арсеньев. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Задержание высокопоставленного чиновника проводилось утром 17 октября, говорится в публикации.
По неподтвержденным данным, Арсеньева задержали по подозрению во взяточничестве.
Официальных комментариев от правоохранителей и Следственного комитета РФ пока не поступало.
Арсеньев был назначен на пост зампреда правительства в апреле 2025 года. Ранее он работал завотделением в больнице и заместителем главврача по медицинской части клиники «РЖД-медицина», уточняет «Коммерсантъ».
Иваново, Наталья Петрова
