Пятница, 17 октября 2025, 15:59 мск

Задержан зампред правительства Ивановской области по делу о взятке

В Ивановской области задержан заместитель председателя регионального правительства – директор департамента здравоохранения Антон Арсеньев. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Задержание высокопоставленного чиновника проводилось утром 17 октября, говорится в публикации.

По неподтвержденным данным, Арсеньева задержали по подозрению во взяточничестве.

Официальных комментариев от правоохранителей и Следственного комитета РФ пока не поступало.

Арсеньев был назначен на пост зампреда правительства в апреле 2025 года. Ранее он работал завотделением в больнице и заместителем главврача по медицинской части клиники «РЖД-медицина», уточняет «Коммерсантъ».

Иваново, Наталья Петрова

