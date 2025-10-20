Над регионами России за ночь перехватили семь дронов ВСУ

Средства противоздушной обороны за минувшую ночь сбили семь украинских беспилотников самолетного типа над четырьмя российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, три дрона уничтожили над территорией Крыма, два – над Брянской областью и по одному – над Липецкой и Ульяновской областями.

Брянский губернатор Александр Богомаз сообщил, что при отражении ночной воздушной атаки пострадавших и разрушений нет.

Глава Ульяновской области Алексей Русских заявил о предотвращении атаки БПЛА на электроподстанцию в Вешкайме. По его данным, обошлось без пострадавших. «Электроснабжение населенных пунктов осуществляется в штатном режиме. На месте работают спецслужбы», – написал губернатор в своем телеграм-канале.

Власти остальных регионов ночной налет вражеских дронов пока не комментировали.

