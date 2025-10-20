В Улан-Удэ почти 90 человек отравились готовой едой из магазинов

Количество пострадавших от отравления готовой едой из торговой сети в Улан-Удэ увеличилось вдвое, до 89 человек. Об этом сообщила зампредседателя правительства Бурятии, глава регионального минздрава Евгения Лудупова.

По ее словам, на 10 часов утра понедельника зарегистрировано 89 случаев кишечной инфекции и сальмонеллеза. У 11 заболевших диагностировали сальмонеллез. Министр уточнила, что 49 пострадавших – дети.

«Всего 55 человек госпитализированы, из них 34 ребенка в республиканскую инфекционную больницу – состояние всех пострадавших стабильное. Один человек в реанимации с положительной динамикой», – написала Лудупова в своем телеграм-канале.

Глава минздрава добавила, что продолжаются лабораторные исследования, все медицинские службы продолжают работать в усиленном режиме.

О массовом отравлении жителей Улан-Удэ стало известно накануне. Изначально сообщалось, что за медицинской помощью с симптомами острой кишечной инфекции обратились 43 человека. Все они употребляли шаурму, онигири и другую готовую еду производства местного ООО «Восток», которая была реализована в различных магазинах торговой сети «Николаевский». По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство в целях сбыта и сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Улан-Удэ, Наталья Петрова

