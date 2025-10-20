В Донбассе российские войска прорвали многоуровневую оборону ВСУ в районе Новопавловки под Красноармейском (украинское название Покровск). Об этом сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24». В самом Красноармейске (украинское название Покровск) продолжаются тяжелые бои.

По словам Пушилина, противник обустроил у Новопавловки минные поля, железобетонные укрепления, разветвленную сеть подземных ходов и противотанковые рвы. Как отметил глава ДНР, противник еще долго мог держать оборону, если бы не грамотные действия российских военнослужащих.

В Красноармейске, добавил Пушилин, идут тяжелые бои, а российские подразделения продолжают продвигаться вдоль линии железнодорожного узла. Глава ДНР также рассказал, что бои продолжаются и в соседнем Димитрове (украинское название Мирноград). К северу от Димитрова, в Родинском российские силы улучшили свои позиции, уточнил он.

Кроме того, по словам Пушилина, российская армия продолжает перемалывать формирования ВСУ в районе Добропольского выступа в ДНР.

Также Пушилин сообщил о продвижении и улучшении позиций ВС России у города Красный Лиман. По его словам, российские подразделения закрепились в окрестностях и на окраинах Ямполя. Однако противник пытается всеми силами удержать этот поселок, так как после его освобождения у ВСУ будут перерезаны все пути снабжения Красного Лимана, пояснил глава ДНР.

Российские военные улучшили позиции и на Константиновском направлении, рассказал Пушилин. «После освобождения Плещеевки мы видим, что… наша разведка заходит уже на окраины Константиновки», – сказал он, назвав это предвестником предстоящих боев за освобождение города.

Глава региона добавил, что Константиновка является одним из трех еще не освобожденных крупных городов на севере ДНР вместе со Славянском и Краматорском.

Напомним, накануне Минобороны России сообщило о взятии под контроль поселка Чунишино, расположенного у южных окрестностей Красноармейска, неподалеку от Новопавловки. Кроме того, был освобожден населенный пункт Полтавка в Запорожской области.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

