российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Воскресенье, 19 октября 2025, 14:33 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

Российские войска взяли под контроль два населенных пункта в ДНР и Запорожье

За прошедшие сутки российские войска освободили два населенных пункта в Донецкой Народной Республике и Запорожской области. Как говорится в сводке Министерства обороны РФ о ходе специальной военной операции, общие потери вооруженных формирований киевского режима составили 1600 военнослужащих.

В ДНР подразделения российской группировки войск «Центр» в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Чунишино. При этом нанесено поражение живой силе и технике противника в районах Торецкого, Гришина, Новогригоровки, Новопавловки, Димитрова, Вольного, Новониколаевки и Красноармейска. На этом направлении потери украинских вооруженных формирований составили до 485 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина «Казак», шесть автомобилей и артиллерийское орудие.

Вместе с тем подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Полтавка в Запорожской области. В то же время нанесены удары по позициям противника в районах населенных пунктов Долинка, Егоровка, Дорожнянка в Запорожье, а также Алексеевка и Приволье в Днепропетровской области. Здесь ВСУ потеряли более 380 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 11 автомобилей, три орудия полевой артиллерии и склад материальных средств.

За последние сутки оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных сил России нанесли поражение объектам транспортной инфраструктуры, обеспечивающим действия ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 143 районах.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

Метки / Украина

Над регионами России за ночь уничтожены 45 украинских беспилотников / Политический кошмар Европы: в Брюсселе запаниковали накануне встречи Путина и Трампа / Средства ПВО уничтожили 8 беспилотников над Белгородской областью: ранен ребенок / Армия России освободила еще один населенный пункт в ДНР / Армия России нанесла удары по транспортной инфраструктуре и военным объектам на Украине / Над Россией за два часа нейтрализованы еще пять дронов ВСУ / Дроны ВСУ атаковали энергообъект в Ульяновской области: произошли взрывы и пожар / За ночь силы ПВО сбили более 40 украинских дронов

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Запорожье, Крым, Москва, Днепропетровск, Донбасс, Центр России, Юг России, Конфликт на Украине, Россия, Украина,