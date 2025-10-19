Российские войска взяли под контроль два населенных пункта в ДНР и Запорожье

За прошедшие сутки российские войска освободили два населенных пункта в Донецкой Народной Республике и Запорожской области. Как говорится в сводке Министерства обороны РФ о ходе специальной военной операции, общие потери вооруженных формирований киевского режима составили 1600 военнослужащих.

В ДНР подразделения российской группировки войск «Центр» в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Чунишино. При этом нанесено поражение живой силе и технике противника в районах Торецкого, Гришина, Новогригоровки, Новопавловки, Димитрова, Вольного, Новониколаевки и Красноармейска. На этом направлении потери украинских вооруженных формирований составили до 485 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина «Казак», шесть автомобилей и артиллерийское орудие.

Вместе с тем подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Полтавка в Запорожской области. В то же время нанесены удары по позициям противника в районах населенных пунктов Долинка, Егоровка, Дорожнянка в Запорожье, а также Алексеевка и Приволье в Днепропетровской области. Здесь ВСУ потеряли более 380 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 11 автомобилей, три орудия полевой артиллерии и склад материальных средств.

За последние сутки оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных сил России нанесли поражение объектам транспортной инфраструктуры, обеспечивающим действия ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 143 районах.

