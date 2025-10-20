СКР расследует хищение более 500 млн рублей у Минобороны

Следственный комитет возбудил уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере при выполнении государственного контракта. Об этом говорится на сайте СКР.

Фигурантами уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ стали бывший главный инженер филиала Военно-строительной компании «Строительное управление по Южному военному округу» Николай Лаптев, генеральный директор ООО «ПП «Интерарм» Владимир Куранов, его заместитель Вилен Даллари, а также сотрудники ООО «НЭСТ».

По данным следствия, в 2022 году между госзаказчиком и коммерческими организациями заключен многомиллионный контракт на поставку оборудования трубопроводной системы. Обязанности по поставке оборудования возлагались на Куранова и Даллари, а по контролю за выполнением контракта – на Лаптева.

«В 2023 году Лаптев, Куранов, Даллари и должностные лица ООО «НЭСТ» организовали поставку оборудования, не соответствующего условиям контракта, чем совершили хищение свыше 500 млн рублей», – говорится в сообщении.

В настоящее время продолжаются следственные действия, направленные на сбор доказательств.

Москва, Зоя Осколкова

