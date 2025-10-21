При атаке дронов ВСУ на Брянскую область пострадал подросток

Украинские беспилотники самолетного типа ночью атаковал город Клинцы Брянской области, в результате удара пострадал подросток. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
По его данным, 15-летний подросток получил ушибы. «Бригадой скорой медицинской помощи мальчику на месте оказана вся необходимая медицинская помощь», – написал глава региона в своем телеграм-канале.
Кроме того, сообщил Богомаз, повреждены остекление двух многоквартирных домов и три гражданских автомобиля. «Подробный осмотр продолжится в светлое время», – добавил губернатор.
Брянск, Наталья Петрова
© 2025, РИА «Новый День»