В Москве задержали агента Киева, передававшего данные о ПВО

ФСБ задержала в Москве российского гражданина, который собирал и передавал Украине данные о дислокации средств ПВО и других военных объектов в Подмосковье и Краснодарском крае. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о госизмене. Суд отправил фигуранта в СИЗО.

По информации спецслужбы, мужчина в 2019-2020 годах выезжал на территорию Украины, где участвовал в политических акциях, по собственной инициативе устанавливал контакты с военнослужащими ВСУ и запрещенного в РФ украинского националистического военизированного формирования, а также встречался с сотрудниками Службы безопасности Украины.

«После начала специальной военной операции фигурант осуществил сбор и передачу посредством мессенджера Telegram сведений о дислокации средств ПВО и иных объектов Министерства обороны РФ на территории Московской области и Краснодарского края, а также предоставлял украинским кураторам координаты местности для наведения ракет и беспилотных летательных аппаратов», – сообщает центр общественных связей ФСБ.

Следственный отдел УФСБ России по Москве и Московской области возбудил в отношении задержанного уголовное дело по ст. 275 УК России «Государственная измена». Суд избрал для подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу.

