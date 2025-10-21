В России выявили миллион телефонных номеров, зарегистрированных на 56 человек

В России продолжается борьба с киберпреступностью. В ходе оперативных мероприятий изымаются сотни тысяч сим-карт, с помощью которых проводятся миллионы мошеннических атак. О результатах работы правоохранителей сообщил генпрокурор РФ Александр Гуцан.

С апреля в России была введена уголовная ответственность за незаконное использование виртуальных автоматических телефонных станций и сим-боксов, которые позволяют с помощью большого числа сим-карт осуществлять звонки якобы от местных операторов сотовой связи, рассказал Гуцан на 35-м заседании координационного совета генеральных прокуроров стран СНГ.

«Наделенные данным инструментарием российские правоохранительный и контролирующие органы провели масштабные проверки. В результате изъято свыше 2 тысяч сим-боксов и более 500 тысяч сим-карт, с помощью которых совершалось до 20 миллионов мошеннических атак в сутки», – отметил генпрокурор.

Кроме того, вскрыты факты оформления более одного миллиона абонентских номеров всего лишь на 56 человек.

«За последние пять лет удельный вес киберпреступлений в России достиг 40 % от всех поставленных на учет. В прошлом году их число превысило 765 тыс. Ущерб исчисляется сотнями миллиардов рублей, четверть из них – это средства, похищенные у граждан. Наиболее уязвимыми остаются пенсионеры и несовершеннолетние», – подчеркнул Гуцан.

Москва, Зоя Осколкова

