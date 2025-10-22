Украинские дроны атаковали предприятия в Дагестане и Мордовии

Ночью украинские беспилотники атаковали территории нескольких регионов России. На данный момент известно о повреждениях зданий в Дагестане и Мордовии. Сотрудники экстренных служб работают на местах.

«Сегодня ночью совершена массированная атака вражеских беспилотников на территорию Мордовии. В результате одно из наших предприятий получило повреждения», – написал глава региона Артем Здунов в своем телеграм-канале. На месте работают оперативные службы. Последствия удара устанавливаются.

Атаке подверглось и предприятие в Дагестане, сообщил глава республики Сергей Меликов. Сведений о жертвах и пострадавших нет, информация о разрушениях уточняется. По словам очевидцев, осколками повреждены автомобили и здание строящегося ТЦ.

Кроме того, из-за вражеских дронов ночью закрывали аэропорты в Пскове, Калининграде, Махачкале, Ярославле, Калуге, Владикавказе, Грозном и Краснодаре.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube