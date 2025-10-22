российское информационное агентство 18+

В Курской области украинский дрон атаковал трактор, есть пострадавшие

В Курской области беспилотник ВСУ атаковал трактор. В результате пострадали два человека. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн.

Вражеский дрон нанес удар по трактору, который ехал по автомобильной дороге Гирьи-Песчаное Беловского района. «Ранены два человека – 40-летние мужчина и женщина. У них минно-взрывная, закрытая черепно-мозговая травмы», – сообщил глава региона в своем телеграм-канале.

Пострадавших доставили в больницу, им оказывается вся необходимая помощь.

«Наши врачи сделают все, чтобы как можно скорее поставить их на ноги. Вновь прошу всех быть крайне бдительными и не пренебрегать мерами безопасности! Берегите себя!" – добавил глава Хинштейн.

