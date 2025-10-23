Два человека погибли и двое пострадали во время ночного налета украинских дронов

За ночь средства противовоздушной обороны перехватили 139 вражеских беспилотников над территорией 11 регионов России. В результате атак два человека погибли, еще двое пострадали.

В селе Новые Юрковичи Климовского района Брянской области в результате целенаправленного удара FPV-дроном по движущемуся автомобилю погибли женщина, сообщил губернатор Александр Богомаз.

Кроме того, в селе Кукуевка Белгородской области в результате атаки БПЛА на легковой автомобиль погиб мужчина. «Ранены двое мужчин: у одного пострадавшего баротравма и осколочное ранение руки, у второго – баротравма, а также множественные осколочные ранения ноги, руки и головы. Бригада скорой доставляет их в Валуйскую ЦРБ. Вся необходимая помощь оказывается», – рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 139 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», – сообщили в Минобороны.

56 дронов сбили над территорией Белгородской области, 22 – над Брянской областью, 21 – над Воронежской, 14 – над Рязанской, 13 – над Ростовской, четыре – над Крымом, по два – над Тамбовской, Волгоградской, Орловской, Калужской областями и один – над Курской.

В подвергшихся атаке регионах объявлялась воздушная тревога, а также закрывали аэропорты на прием и вылет.

Москва, Зоя Осколкова

