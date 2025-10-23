Число отравившихся едой в Бурятии выросло до 159

В Бурятии выросло число жителей, отравившихся готовой едой. Об этом сообщили в республиканском минздраве.

«По данным на 23 октября зарегистрировано 159 случаев, из них 90 детей. В республиканскую клиническую инфекционную больницу госпитализировано всего 82 человека, из которых 20 человек сегодня выписаны в удовлетворительном состоянии», – сказал собеседник агентства.

Напомним, о массовом отравлении жителей Улан-Удэ стало известно 19 октября. Изначально сообщалось, что за медицинской помощью с симптомами острой кишечной инфекции обратились 43 человека. Все они употребляли шаурму, онигири и другую готовую еду производства ООО «Восток».

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство в целях сбыта и сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Следователи задержали заведующую производством цеха готовой пищевой продукции ООО «Восток». Железнодорожный районный суд Улан-Удэ отправил женщину под домашний арест.

Улан-Удэ, Зоя Осколкова

