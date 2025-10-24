В Индии 20 человек погибли в результате пожара в автобусе

В штате Андхра-Прадеш на юго-востоке Индии в результате пожара в туристическом автобусе погибли 20 человек. Об этом сообщает издание Hindustan Times. Всего в автобусе находился 41 человек. По данным полиции, 21 человеку, включая двум водителям, удалось спастись.

Автобус компании Kaveri Travels, направлявшийся из Хайдарабада в Бангалор, около трех часов ночи протаранил мотоцикл на шоссе у города Карнул.

По информации правоохранителей, мотоцикл застрял под автобусом и ударился о топливный бак. Это вызвало мгновенный взрыв, и огонь быстро распространилось по всему автобусу. Дверь автобуса заклинило из-за короткого замыкания, и транспортное средство полностью сгорело за считанные минуты.

В момент ДТП большинство пассажиров спали. Многие оказались заблокированы внутри. Местные жители, услышав крики о помощи, бросились к горящему автобусу и пытались спасти пострадавших до прибытия пожарных.

По имеющимся данным, водители автобуса сразу после дорожной аварии скрылись с места происшествия. Ведется их розыск.

Ранее сообщалось, что в Уганде в массовом ДТП погибли более 60 человек. Столкнулись два автобуса, грузовик и внедорожник.

Нью-Дели, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube