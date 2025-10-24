В Забайкалье обрушился потолок в школе

Часть потолка обвалилась в школе в забайкальском городе Балее. Прокуратура проводит проверку.
Как сообщили в надзорном ведомстве, инцидент произошел после недавно проведенного ремонта. «Прокуратура организовала проверку по публикациям об обвалившейся части потолка в одном из классов школы Балея», – говорится в сообщении.
По выявленным нарушениям примут меры прокурорского реагирования.
Накануне произошло обрушение потолка в детской городской больнице №1 в Новосибирске. ЧП случилось на третьем этаже хирургического отделения. Из здания эвакуировали 46 детей.
Чита, Зоя Осколкова
