Средства ПВО ночью перехватили более 120 украинских дронов

Минувшей ночью киевский режим атаковал с помощью дронов 14 регионов России. По предварительным данным, пострадавших нет. На местах работают экстренные службы.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 121 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», – сообщили в Министерстве обороны РФ.

20 БПЛА сбили над территорией Ростовской области, 19 – над Волгоградской областью, 17 – над Брянской, 12 – над Калужской, 11 – над Смоленской. По девять беспилотников перехвачены над территориями Белгородской области и Московского региона, в том числе уничтожены семь ударных аппаратов, летевших на Москву. По восемь дронов сбили над Воронежской и Ленинградской областями, по два – над Новгородской, Рязанской и Тамбовской, по одному – над Тверской и Тульской областями.

В Ростовской области из-за падения фрагментов БПЛА загорелась трава на окраине Донецка. Огонь был оперативно потушен, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Пострадавших нет.

В администрации Волгоградской области сообщили о пожаре территории подстанции ЛЭП после падения одного из дронов. Возгорание оперативно ликвидировано противопожарными силами. Кроме того, в Светлоярском районе повреждено частное жилое строение.

В других подвергшихся ночному налету регионах пострадавших и разрушений нет, на местах падения обломков сбитых беспилотников работают оперативные службы.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube