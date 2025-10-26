Военные за ночь сбили 82 вражеских беспилотника над регионами России

Минувшей ночью средства противовоздушной обороны сбили 82 украинских беспилотника. По предварительным данным, пострадавших и повреждений на земле нет.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 82 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», – сообщили в Минобороны РФ.

30 БПЛА сбили над территорией Брянской области, 26 – над Тульской областью, над Черным и Азовским морями – семь и четыре дрона соответственно. По четыре беспилотника перехватили над Краснодарским краем и Рязанской областью, три – над Ростовской. Два дрона уничтожены над Московской областью, в том числе один из них летел на столицу. По одному БПЛА перехватили в Курской и Липецкой областях.

На месте падения обломков работают оперативные службы. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

