Один человек погиб и пятеро ранены при ударе БПЛА по автобусу в Брянской области

Украинские дроны атаковали движущийся микроавтобус с мирными жителями в брянском поселке Погар. В результате погиб водитель, пять пассажиров получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Очередной варварский удар ВСУ нанесли с помощью дронов-камикадзе по движущемуся микроавтобусу с мирными жителям в поселке Погар Погарского района», – написал он в своем телеграм-канале.

Пострадавшие доставлены в больницу, им оказана необходимая помощь. «Вся необходимая поддержка и материальная помощь будет оказана»,– добавил Богомаз.

Брянск, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube