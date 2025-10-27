Житель Запорожской области три года переводил деньги для ВСУ

В Запорожской области задержали мужчину, который с 2023 по 2025 годы переводил деньги на нужды ВСУ. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Следователи установили, что житель Васильевского района Запорожской области переводил деньги на счета, используемые спецслужбами и Вооруженными силами Украины.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). Мужчине грозит пожизненное лишение свободы.

Как сообщал «Новый День», в июне двух жительниц Запорожской области задержали за сотрудничество с украинской разведкой. Женщины собирали и передавали украинской стороне сведения о местах дислокации личного состава и военной техники подразделений ВС РФ.

Мелитополь, Зоя Осколкова

