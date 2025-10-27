ФАС раскрыла картель при поставке лекарств на 800 млн рублей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России раскрыла картельный сговор при поставке жизненно важных лекарственных препаратов. Изначальная сумма контрактов составляла почти 813 млн рублей.

В рамках расследования сотрудники ФАС обнаружили нарушения антимонопольного законодательства двумя компаниями, которые участвовали в тогах для нужд государственных учреждений в 71 регионе.

«ФАС России признала ООО «МФК «Арфа» и ООО «Просторы Здоровья» нарушившими антимонопольное законодательство. Организации принимали совместное участие в 529 электронных аукционах на общую сумму начальных максимальных цен контрактов 812 888 707 рублей», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что в результате картельного соглашения компании подавали предложения без снижения или с минимальным снижением начальной максимальной цены контракта. Участникам сговора грозят административные штрафы. Кроме того, материалы антимонопольного дела переданы в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

