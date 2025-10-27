Уровень воды в Белгородском водохранилище упал после атак ВСУ

Удары ВСУ по плотине привели к снижению уровня воды в Белгородском водохранилище. Об этом сообщили в Федеральном агентстве водных ресурсов.

Украинские войска атаковали Белгородское водохранилище 24 и 25 октября. В результате был поврежден донный водовыпуск, а также нарушена герметичность сегментных затворов. На месте проводятся восстановительные работы.

Как сообщает ТАСС, удары ВСУ привели к снижению уровня воды на один метр. «Приказом ФГБВУ «Центррегионводхоз» введен режим функционирования «Чрезвычайная ситуация» объектового уровня, утвержден план мероприятий по восстановлению объектов», – говорится в сообщении.

Белгородское водохранилище собирает воды с рек Топлинка и Разумная. Полный объем хранилища составляет 76 млн кубических метров при нормальном подпорном уровне. Если плотина будет разрушена, это грозит подтоплением нескольким населенным пунктам.

Сегодня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что ситуация на водохранилище стабильна. Для жителей Безлюдовки, Новой Таволжанки и Шебекино организованы пункты временного размещения.

