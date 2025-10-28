Над тремя регионами России за ночь сбили 17 украинских дронов

Средства противоздушной обороны в течение ночи перехватили и уничтожили 17 украинских беспилотников самолетного типа над тремя регионами России. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, 13 дронов сбито в небе над Калужской областью, три БПЛА нейтрализовано над Брянской областью и один – над территорией Московского региона.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении дрона ВСУ на подлете к столице. «На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он в своем телеграм-канале.

В Калужской и Брянской областях, по информации глав регионов, обошлось без пострадавших и разрушений.

Москва, Наталья Петрова

