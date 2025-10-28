российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 28 октября 2025, 08:15 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Над тремя регионами России за ночь сбили 17 украинских дронов

Средства противоздушной обороны в течение ночи перехватили и уничтожили 17 украинских беспилотников самолетного типа над тремя регионами России. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, 13 дронов сбито в небе над Калужской областью, три БПЛА нейтрализовано над Брянской областью и один – над территорией Московского региона.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении дрона ВСУ на подлете к столице. «На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он в своем телеграм-канале.

В Калужской и Брянской областях, по информации глав регионов, обошлось без пострадавших и разрушений.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

В рубриках

Москва, Центр России, Россия, Скандалы и происшествия,