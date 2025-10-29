В Белгородской области в результате ударов БПЛА один человек погиб, 6 ранены

Шебекинский и Грайворонский округа Белгородской области подверглись ударам украинских беспилотников. В результате атак погиб один мирный житель, еще шесть пострадали. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В городе Шебекино от ударов FPV-дронов по производственному предприятию погиб мужчина», – написал он в своем телеграм-канале. По данным главы региона, еще трое мужчин получили осколочные ранения. Состояние двоих пострадавших оценивается как тяжелое. Им оказывается необходимая помощь.

Кроме того, на территории предприятия в двух зданиях повреждены оборудование, фасады и остекление, добавил Гладков.

В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа при взрыве дрона пострадали два человека. Женщина получила слепое осколочное ранение лица, мужчина – баротравму. Пострадавшие доставлены в Шебекинскую ЦРБ, после оказания медицинской помощи раненые продолжат лечение амбулаторно.

В селе Замостье Грайворонского округа дрон атаковал коммерческий объект, сообщил губернатор. В результате пострадала мирная жительница. Женщина самостоятельно обратилась в больницу, где у нее диагностировали баротравму и оказали помощь. При ударе БПЛА повреждены кровля здания и два автомобиля.

Белгород, Наталья Петрова

