Силы ПВО за ночь перехватили 170 вражеских дронов

Средства противоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 170 украинских беспилотников самолетного типа над 15-ю российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По информации ведомства, больше всего дронов – 48 – нейтрализовано над территорией Брянской области. Еще 21 БПЛА сбили над Воронежской областью, 16 – над Нижегородской, 15 – над Калужской, 14 – над Ростовской, 10 – над Курской областями. Девять дронов перехвачены над московским регионом, из них шесть летели в сторону столицы. Столько же беспилотников сбили над Тульской областью.

По пять БПЛА ликвидировали в Рязанской, Волгоградской и Новгородской областях, по четыре – над Орловской областью и Крымом. Один дрон сбили над Липецкой областью.

В Воронежской области при отражении атаки в одном из муниципалитетов на юге региона повреждены остекление и кровля пяти частных домов, автомобиль, частично выбиты стекла в здании сельхозпредприятия и спортзале школы. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев в своем телеграм-канале. По его данным, на востоке области взрывной волной в одном частном доме были повреждены окна. По предварительным данным, никто не пострадал, уточнил Гусев.

В Волгоградской области в результате падения обломков БПЛА в Руднянском районе повреждена вышка сотовой связи, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров, уточнив, что пострадавших нет.

В Ростовской области, по данным властей региона, уничтожены БПЛА в Верхнедонском, Чертковском и Шолоховском районах. В хуторе Касьяновка Чертковского района выбиты окна в двух частных домах, обошлось без пострадавших.

Москва, Наталья Петрова

