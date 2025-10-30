Валютный контрабандист пытался сбежать от таможенников в московском аэропорту

Контрабандист попытался сбежать от таможенников в аэропорту Шереметьево. В его чемодане обнаружили валюту на 110 тысяч долларов. Об этом сообщает ФТС РФ.

«Таможенники задержали гражданина России при попытке контрабанды более 100 тысяч долларов США. Он прибыл из Стамбула в аэропорт «Шереметьево» и планировал вылететь в Казань», – говорится в сообщении.

Во время досмотра инспектор заметил в багаже пассажира пачки денег. Мужчину сняли с рейса и попросили предъявить чемодан на досмотр, но он отказался и попытался сбежать. Сотрудники задержали мужчину.

Выяснилось, что пассажир хотел провезти незадекларированные деньги на 110 тысяч долларов. В его чемодане нашли азербайджанские манаты, бразильские реалы, датские кроны, индийские рупии, румынские леи, сербские динары и другие купюры.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 200.1 УК РФ («Контрабанда наличных в особо крупном размере»). Отмечается, что ранее гражданин уже привлекался к административной и уголовной ответственности за нарушение таможенных правил.

Москва, Зоя Осколкова

