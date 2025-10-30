ВСУ атаковали объект инженерной инфраструктуры в Нижегородской области

В Нижегородской области в результате падения обломков украинского БПЛА поврежден один из объектов инженерной инфраструктуры. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин в своем телеграм-канале.

Он отметил, что ночью в Нижегородской области ПВО отразила атаку 16 вражеских дронов.

«В результате падения обломков незначительные повреждения получил один объект инженерной инфраструктуры. На месте работают специалисты», – написал Никитин.

По данным Минобороны, в течение ночи средства противоздушной обороны уничтожили 170 украинских БПЛА над Россией.

Нижний Новгород, Наталья Петрова

