российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 30 октября 2025, 11:16 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

ВСУ атаковали объект инженерной инфраструктуры в Нижегородской области

В Нижегородской области в результате падения обломков украинского БПЛА поврежден один из объектов инженерной инфраструктуры. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин в своем телеграм-канале.

Он отметил, что ночью в Нижегородской области ПВО отразила атаку 16 вражеских дронов.

«В результате падения обломков незначительные повреждения получил один объект инженерной инфраструктуры. На месте работают специалисты», – написал Никитин.

По данным Минобороны, в течение ночи средства противоздушной обороны уничтожили 170 украинских БПЛА над Россией.

Нижний Новгород, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

В рубриках

Поволжье, Россия, Скандалы и происшествия,